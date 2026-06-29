Tasta el Mareny: Festa, artesania i sabor a ritme de creïlla

El Mareny de Barraquetes s’ompli de vida, color i tradició amb una nova edició de “Tasta el Mareny”, una fira urbana on la gastronomia i l’artesania es fusionen amb un protagonisme absolut: la creïlla.
A través d’este reportatge, recorrem els carrers de la localitat, transformats en un vibrant mercat ple de paradetes d’artesania, productes fets a mà i detalls únics.
Però el vertader fil conductor de la festa és la creïlla, que es convertix en la reina indiscutible de la jornada temàtica. Descobrirem com veïns i visitants gaudixen d’una oferta lúdica i culinària on este ingredient es transforma en mil formes i sabors diferents a cada cantó.
Un passeig ple de bon ambient, música i germanor que demostra que el Mareny no només es tasta, sinó que es viu amb els cinc sentits.