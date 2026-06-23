Sueca connecta el talent jove i les empreses en una fira d’ocupació amb diversos llocs de treball

Acostar el mercat laboral als municipis i demostrar que no cal desplaçar-se a València per a trobar una oportunitat ha sigut l’objectiu principal de la Fira d’Ocupació celebrada a la Casa de la Cultura de Sueca.
Des de la Càmera de València, Inmaculada Carbonell, directora de l’Àrea d’Empreniment i Ocupació, ha destacat l’èxit de l’esdeveniment, que és el segon que se celebra enguany.
Des de les deu del matí, la Casa de la Cultura s’ha omplit de joves amb il·lusió i currículums, en un espai que ha reunit empreses de diversos sectors i ha oferit llocs de treball directes per a la Ribera Baixa.
La vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, ha inaugurat l’acte i ha destacat la importància de la descentralització d’estes iniciatives i de portar les oportunitats a les comarques.
L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha celebrat l’èxit de la fira i ha agraït la col·laboració institucional per a transformar les necessitats de les empreses en oportunitats per als joves.
Així, esta Fira d’Ocupació s’ha consolidat com una aliança entre administracions que ha generat oportunitats laborals reals i de proximitat per al futur professional de la Ribera Baixa, facilitant l’accés dels joves al primer treball.