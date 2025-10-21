Alzira celebra la segona edició de la seua carrera solidària de Halloween

La ‘Volta a peu de Halloween’ torna el 31 d’octubre amb un recorregut festiu, disfresses i ambient familiar.
L’esdeveniment combina esport, diversió i solidaritat a benefici del Memorial Nacho Barberà.
Alzira tornarà a viure la seua ‘Volta a peu de Halloween’ amb caràcter solidari. Després de la suspensió l’any passat a causa de la Dana, la Regidoria de Joventut, amb la col·laboració del Club d’Atletisme La Rabosa, organitza la segona edició d’esta cursa esportiva i festiva, que se celebrarà el 31 d’octubre a les 19.30 hores, amb eixida i meta a la plaça Major.
Enguany, el preu del dorsal serà de 2 euros, i tota la recaptació anirà destinada al Memorial Nacho Barberà. La prova comptarà amb un circuit urbà de 2 quilòmetres, obert a totes les edats, i on els participants hauran d’anar disfressats per donar ambient a la nit més terrorífica de l’any.
Els dorsals es podran adquirir en diversos establiments d’Alzira: Cronoesport, Bon Café, Nenúfar, Bar Venècia, Tintoreria Camarena, Celia Fons i la tenda oficial del Club Alzira Futbol Sala.
En finalitzar la cursa, la festa continuarà a la plaça Major a partir de les 21.00 hores amb la Tallarina On Tour, que oferirà llançacamisetes, confeti, canons de foc i moltes sorpreses per a tots els assistents.
La regidora de Joventut, Lara Ferrer, ha destacat que «amb esta segona edició de la volta a peu Halloween volem consolidar una proposta d’oci saludable i divertida per a la nit més terrorífica de l’any, amb un component solidari que done sentit a la festa». Ferrer ha afegit que «no es tracta d’una carrera competitiva, sinó d’una manera de gaudir en comunitat, aportant alhora un granet d’arena al Memorial Nacho Barberà».