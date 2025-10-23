Mazón impulsa un projecte educatiu per reforçar la cultura de la prevenció davant emergències des de les aules

La Generalitat posa en marxa un projecte educatiu per ensenyar als alumnes a prevenir i actuar davant emergències
El programa inclou formació per al professorat, materials didàctics i la nova marca ‘Dona el PAS’ per fomentar la cultura de la prevenció
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat la posada en marxa d’un projecte educatiu de formació en prevenció davant emergències dirigit a l’alumnat d’Educació Primària i Secundària de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de reforçar la cultura de la prevenció des de les aules.
Segons ha explicat Mazón, els alumnes començaran a formar-se aquest curs escolar per conèixer millor els riscos que els poden afectar i aprendre com actuar en cas d’emergència. Aquesta formació es iniciarà amb inundacions i es preveu que progressivament es generalitzaran els continguts sobre emergències a tots els centres educatius a partir del curs 2026-2027.
Formació del professorat
Per garantir l’èxit del projecte, s’ha dut a terme un programa de formació per al professorat amb la col·laboració de l’IVASPE i el CEFIRE, en què s’han abordat continguts essencials de protecció civil, actuacions davant riscos naturals i accidents industrials, químics o d’altres tipus.
Materials didàctics i suport als centres
Els centres de Primària i Secundària disposaran de materials didàctics i divulgatius per a la prevenció davant inundacions, com cartelleria amb codis QR per a l’app del 112, díptics, un vídeo i un audiollibre. A més, aquests recursos estaran disponibles per a centres de Formació Professional, Educació Especial, escoles oficials d’idiomes, conservatoris i centres esportius, amb l’objectiu de fomentar la concienciació i l’aprenentatge pràctic a través de petits simulacres i activitats audiovisuals.
Nova marca en prevenció d’emergències
Durant la presentació del projecte, també es va donar a conèixer la nova marca de la Generalitat en prevenció d’emergències, ‘Dona el PAS’ –sigles de Prevenim, Actuem, Salvem–, que pretén sensibilitzar tota la societat sobre la importància de conèixer els riscos i saber actuar davant situacions d’emergència.