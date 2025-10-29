RIBERA
Cristian, artesà de Sollana amb reconeguts treballs manuals

Especialista en sabates de faller amb reconeixement


També destaca en marroquineria i joieria artesanal

Cristian és un artesà que treballa al seu taller situat a Sollana, especialitzat en la creació manual de sabates de faller, molt demandades durant la temporada de Falles i amb premis reconeguts per la seua qualitat.

A més de les sabates, Cristian també destaca en marroquineria, elaborant bosses de mà, carteres i en joieria artesanal, combinant tècniques tradicionals amb un disseny únic i personalitzat.


