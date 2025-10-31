Picassent celebra un Halloween inclusiu amb la participació de totes les persones

Picassent celebra un Halloween inclusiu adaptat perquè totes les persones puguen participar
El passatge del terror compta amb la col·laboració de l’Associació Divergentes i les famílies del municipi
L’Associació de Veïns dels Carrerons de Picassent ha celebrat, un any més, la tradicional cita de Halloween, que enguany ha estat especialment inclusiva.
El passatge del terror s’ha dissenyat perquè totes les persones puguen entrar i gaudir-lo, independentment de les seues capacitats. L’activitat ha comptat amb la participació de l’Associació Divergentes i de diverses famílies del municipi, reforçant el caràcter solidari i comunitari de l’esdeveniment.
El nostre company Àngel ha estat present a l’acte, compartint moments amb l’associació i els participants, i destacant la importància de convertir activitats tradicionals en espais accessibles per a tothom.