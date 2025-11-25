Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones: Reconeixements 25N

“La Generalitat reconeix la lluita contra la violència de gènere en el Dia Internacional 25N”
“Missatge de suport, esperança i compromís per protegir les dones i víctimes”
La vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, ha destacat que “no hi ha marge d’error en la lluita contra la violència sobre la dona, perquè quan un dispositiu falla, la vida d’una persona està en perill”.
Aquest missatge s’ha pronunciat durant l’acte del Día Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, on la Generalitat ha entregat reconeixements a dones i entitats que han destacat pel seu compromís i trajectòria en la lluita contra aquesta violència.
Missatge de Camarero:
- “Les dones de la Comunitat no poden estar desprotegides ni un sol segon ni un sol dia, perquè aquesta violència és massa perillosa i letal”.
- “És una qüestió d’Estat; els únics enemics són la violència, el maltractament i l’assassinat, i la nostra obligació és derrotar-los”.
- Record a les víctimes: “Cada una d’aquestes vides ens compromet a seguir fent tot el possible perquè no torni a passar”.
- Missatge d’esperança i suport: “Hi ha sortida. No esteu soles. Estem amb vosaltres”.
Reconeixements 25N:
La tercera edició dels Premis 25N ha distingit:
- Mabel Lozano: Cineasta i comunicadora que ha fet de la divulgació contra la prostitució i la tracta un instrument de conscienciació.
- Associació CAVAS Comunitat Valenciana: Referent en atenció integral a víctimes de violència sexual, amb suport jurídic, psicològic i social.
- Associació Tyrius: Amb més de sis dècades de compromís amb dones i famílies en més de 220 municipis.
- UNICEF: Defensa dels drets de la infància i protecció de nens i nenes en situacions de vulnerabilitat.
- Magistrada Esther Rojo Beltrán: Referent en justícia de gènere i especialitzada en violència de gènere, amb una tasca formativa i judicial propera i eficaç.
Recursos i accions de la Comunitat Valenciana:
- Posada en marxa de tres nous Centres de Crisi 24 hores contra agressions sexuals.
- Suport integral a les dones que pateixen violència, amb acompanyament jurídic, psicològic i social.
Camarero ha subratllat:
“El silenci també mata i no hi ha lluita més noble que salvar vides”.