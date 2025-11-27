Un estudi valencià revela que augmentar el consum de cítrics modifica el genoma i pot obrir noves vies en salut

Un estudi valencià mostra que el consum de cítrics pot modificar l’expressió del genoma
Els resultats apunten a possibles beneficis per al cor, el cervell i el metabolisme, obrint noves vies en salut
Un estudi pioner impulsat per INCLIVA i FUVAMA, amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de València, ha confirmat que augmentar el consum de cítrics com la taronja o la mandarina té la capacitat de modificar l’expressió del genoma.
La recerca, desenvolupada en ratolins, ha permés identificar canvis rellevants en la regulació de gens i en els nivells de proteïnes en diversos òrgans —entre ells cor, cervell, fetge, ronyó, múscul esquelètic i teixit adipós— després de consumir dietes suplementades amb cítrics.
Els investigadors expliquen que, sorprenentment, la mandarina ha generat una resposta molecular encara més intensa que la taronja. L’anàlisi del pinso ha revelat que la mandarina conté una major proporció d’alcaloides i flavonoides bioactius, com la sinefrina o la naringenina, compostos que podrien explicar la diferència d’efectes observada.
Entre els resultats més destacats, l’estudi apunta a un possible benefici sobre el metabolisme cardíac, amb augments en la respiració cel·lular i la funció mitocondrial, així com una reducció significativa del biomarcador TGF-β, sovint elevat en diferents tipus de càncer. A més, en el cervell s’han identificat canvis en gens relacionats amb la regulació del ritme circadiari, un mecanisme clau per al benestar i el funcionament metabòlic.
Tot i que es tracta de resultats preliminars, els responsables del projecte subratllen que estes conclusions obrin una nova línia d’investigació per a comprendre com aliments de la dieta mediterrània poden influir en la salut humana a través de la modulació del genoma.
L’equip ja treballa en l’anàlisi d’altres teixits i en la preparació d’articles científics per a revistes d’alt impacte.