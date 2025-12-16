Marián Cano destaca l’aliança del turisme i l’oci com a motor de cohesió social, ocupació i projecció de la Comunitat Valenciana

Marián Cano ressalta el turisme i l’oci com a motor d’ocupació, cohesió social i projecció de la Comunitat Valenciana
La consellera defensa un sector turístic sostenible, innovador i adaptat a les noves expectatives dels visitants
La consellera d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marián Cano, ha ressaltat la importància d’un turisme i un oci que avancen de la mà com a pilars de cohesió social, generació d’ocupació i projecció nacional i internacional de la Comunitat Valenciana.
Segons Cano, “el turisme d’oci i diversió ha crescut en qualitat, quantitat i varietat”, i ha defensat continuar impulsant “la sostenibilitat, la digitalització i la innovació per assegurar la continuïtat de l’èxit del sector”.
Les declaracions s’han fet durant la Gala Aniversari de la Federació d’Oci, Festivals, Turisme, Joc, Activitats Recreatives i Indústries Afins de la Comunitat Valenciana (Fotur), celebrada al Palau Alameda, que ha reunit professionals del sector, representants institucionals i entitats clau en el desenvolupament econòmic, cultural i social de la Comunitat Valenciana.
La consellera ha subratllat que “este esdeveniment de l’oci s’ha consolidat com una magnífica ocasió per posar en valor un sector fonamental en el desenvolupament econòmic del nostre destí i reivindicar per a la Comunitat Valenciana el lloc preeminent que li correspon quan es parla de turisme”.
Cano ha destacat que el turista és cada vegada més exigent, busca més opcions i valora les experiències personalitzades, i ha ressaltat que l’oferta turística de la Comunitat Valenciana és infinita, diversa i dinàmica.
En aquest sentit, s’ha mostrat partidària de seguir promovent un turisme responsable, accessible, divers i resilient, que generi ocupació de qualitat, respecte l’entorn, valori la identitat local i s’adapti als nous hàbits i expectatives dels visitants.
Finalment, la consellera ha felicitat al president de Fotur, Víctor López, per la gran acollida de l’esdeveniment, així com als premiats de Turisme, reconeguts per la seua labor per millorar el sector del turisme d’oci, diversió i activitats recreatives.
L’acte ha comptat també amb la presència de la presidenta de les Corts, Llanos Massó; el conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama; la regidora de Turisme de l’Ajuntament de València, Paula Llobet; el president de la Cambra de València, José Vicente Morata; i el president de la CEV, Vicente Lafuente, entre altres representants institucionals i empresarials de la Comunitat Valenciana.