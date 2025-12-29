Pluges de més de 250 l/m² provoquen rescats i desbordaments sense víctimes a València

El temporal provoca rescats, desallotjaments i desbordaments sense causar víctimes personals.
La DANA deixa més de 250 litres/m² i registres extraordinaris de calamarsa i llamps a la província de València.
El nou temporal compleix els pronòstics i afecta especialment les comarques de la Ribera i la Safor, amb rescats, desallotjaments i incidències en infraestructures.
El temporal de pluges registrat aquest 29 de desembre va deixar precipitacions de més de 250 litres per metre quadrat en diverses localitats, segons dades de la xarxa valenciana d’Avamet:
- Simat de la Valldigna: 250 l/m²
- l’Alcúdia: 224 l/m²
- Guadassuar: 222 l/m²
- Barxeta: 201 l/m²
- Rafelguaraf: 193 l/m²
- Carcaixent: 191 l/m²
- La Pobla Llarga: 167 l/m²
- Algemesí: 159 l/m²
- Carlet: 154 l/m²
- Alzira: 153 l/m²
Les pluges van provocar rescats a Torrent i Carcaixent, desallotjaments a la Pobla Llarga, talls de llum a Llutxent, desbordaments del barranc de Barxeta i del riu Vaca, així com cortes puntuals a Metrovalència i desviament de 9 avions. A més, es van registrar copioses calamarsades a Torrent i Llutxent i 1.513 llamps, considerats “totalment extraordinaris” per l’Aemet, sent el dia amb més llamps dels últims 25 anys segons À Punt.
Els habitants de les sis comarques afectades per la DANA de 2024 han estat especialment pendents dels cauces dels barrancs del Poyo, Horteta, Gallego, així com dels rius Magro i Túria, recordant que fa 14 mesos, el 29 d’octubre de 2024, van morir 230 persones en aquestes zones.
La Policia Local de l’Alcúdia va evacuar una dona amb mobilitat reduïda davant del risc d’inundació.
Durant l’episodi, la Conselleria d’Emergències va enviar dos avisos Es Alert, primer a les comarques de la Ribera i la Safor a les 15.30 hores i després a la resta de la província a les 17.40 hores, amb la recomanació de no desplaçar-se i extremar la precaució.