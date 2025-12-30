Ocupació hotelera prevista al litoral de la Comunitat Valenciana per a Cap d’Any

Els hotels del litoral valencià preveuen un 70 % d’ocupació per Cap d’Any
Benidorm, Alacant i València lideren les reserves en un tancament d’any positiu per al turisme
Els hotels del litoral de la Comunitat Valenciana esperen una ocupació mitjana del 70 % durant el període comprès entre la Nit de Cap d’Any i la nit del dissabte 3 de gener.
Segons les dades de Turisme Comunitat Valenciana:
- Benidorm lidera les reserves amb un 84,6 % de les places ja ocupades.
- El litoral de la província d’Alacant preveu una ocupació del 71,9 %.
- La ciutat de València espera assolir el 71 % d’ocupació hotelera, gràcies al turisme nacional i internacional.
La consellera de Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marián Cano, ha destacat que aquestes xifres confirmen la fortalesa del sector turístic i la seva capacitat d’atracció. També ha assenyalat que les reserves de darrera hora podrien millorar aquests resultats en els pròxims dies.
En conjunt, el sondeig telefònic realitzat per Turisme Comunitat Valenciana mostra que el litoral de la Comunitat registrarà una ocupació estimada del 69,1 % durant el pont comprès entre la Nit de Cap d’Any i el primer cap de setmana de gener.
Segons Marián Cano, aquestes previsions anticipen un tancament d’any sòlid per al sector turístic, que continua sent un motor econòmic i d’ocupació fonamental per a la Comunitat Valenciana.