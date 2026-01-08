La Unió Llauradora sol·licita ajudes urgents per al sector vitícola valencià

La Unió Llauradora demana ajudes urgents per garantir la viabilitat del sector vitícola valencià
L’organització reclama mesures excepcionals davant sequera, onades de calor i pressions de mercat
La Unió Llauradora ha demanat a la Conselleria d’Agricultura una ajuda directa extraordinària i immediata per als viticultors de la Comunitat Valenciana afectats per les dificultats econòmiques i climàtiques. L’organització reclama que els fons cobreixen les pèrdues i asseguren la viabilitat de les explotacions, evitant l’abandó de la vinya i preservant l’activitat agrària i el paisatge rural.
A més, LA UNIÓ insta la Conselleria a activar els mecanismes necessaris perquè es pugui aplicar la verema en verd en la pròxima campanya, ajustant l’oferta i protegint els preus del raïm davant de la demanda feble i la pressió del mercat.
Segons l’organització, el sector vitícola està greument afectat per un cúmul de circumstàncies negatives, com l’increment dels costos de producció, la sequera, onades de calor i calamarsades, així com factors externs com la situació del mercat i polítiques comercials.
LA UNIÓ alerta que, sense mesures excepcionals, es corre el risc d’abandó de parcel·les, amb conseqüències sobre l’ocupació, la biodiversitat i la fixació de població al medi rural.
L’objectiu és que les ajudes es resolguen abans de l’inici de la pròxima campanya vitícola, garantint així una resposta ràpida i efectiva a la greu situació que travessa el sector a la Comunitat Valenciana.