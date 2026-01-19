La Comunitat Valenciana se suma al minut de silenci per les víctimes de l’accident de tren

La Comunitat Valenciana se suma al minut de silenci per les víctimes de l’accident ferroviari d’Adamuz
Municipis i institucions, incloent València, Alacant i Alzira, recorden les víctimes i expressen el condol durant els tres dies de dol oficial
Diversos municipis i ciutats s’han adherit al minut de silenci convocat per la Confederació Valenciana de Municipis i Províncies en memòria de les víctimes de l’accident ferroviari ocorregut este diumenge en Adamuz, Còrdova.
Dos trens d’alta velocitat, un Iryo amb destinació Madrid Puerta de Atocha i un Alvia amb destinació Huelva, descarrilaren quan el primer envai la via contigua, per on circulava el segon. De moment, s’han confirmat al menys 39 morts.
L’Ajuntament de València s’ha sumat al minut de silenci. L’alcaldessa, María José Catalá, ha expressat el dolor per la tragèdia i ha enviat paraules de consol als familiars i amics de les víctimes.
Des d’Alacant, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, també ha guardat un minut de silenci. Les institucions s’uneixen als tres dies de dol oficial decretats a nivell nacional, que també han paralitzat l’activitat en altres instàncies, com el Congrés i el Senat. Així, la compareixença del president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, en la Comissió d’Investigació per la DANA, queda suspesa.
Precisament, Polo ha estat present en el minut de silenci d’Alzira, a la Ribera Alta, després de la seua visita al municipi per tractar els projectes relacionats amb la gestió de la inundabilitat. L’alcalde de la ciutat, Alfons Domínguez, ha mostrat el seu condol i ha enviat una abraçada càlida a familiars, amics i coneguts de les víctimes.
Els tres dies de dol oficial s’estendran fins a la mitjanit del dijous.