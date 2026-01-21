Pérez Llorca anuncia una inversió extraordinària de 10 milions d’euros per a promocionar la CV al mercat internacional

La Generalitat destina 10 milions d’euros addicionals per a promocionar la Comunitat Valenciana a nivell nacional i internacional, sumant un total de 19 milions d’euros.
El pla inclou millores en platges, connexions turístiques i promoció dels municipis de l’interior, amb l’objectiu de reforçar el turisme de qualitat i consolidar la Comunitat Valenciana com a destinació de referència mundial.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat una inversió extraordinària de 10 milions d’euros addicionals al pla de mitjans anual, que arribarà en conjunt als 19 milions d’euros, amb l’objectiu de promocionar la Comunitat Valenciana a nivell nacional i internacional.
L’anunci s’ha fet durant la presentació del Dia de la Comunitat Valenciana a la 46ª Edició de la Fira Internacional de Turisme (FITUR 2026), amb la presència de membres del Consell, els presidents de les diputacions de València, Alicante i Castelló, la presidenta de la FVMP, Paqui Bartual, i diversos alcaldes del territori.
Segons ha destacat Llorca, es tracta de la major campanya de publicitat mai impulsada per la Generalitat, amb l’objectiu de “seguir donant a conéixer la nostra terra a tots els racons del món”. El president ha ressaltat que els visitants arriben per les platges, els interiors, les ciutats, la gastronomia, la cultura i el patrimoni, però tornen per la manera mediterrània de viure i compartir la vida en la Comunitat Valenciana.
Tres iniciatives addicionals per reforçar el turisme de qualitat
A més de l’increment pressupostari, Pérez Llorca ha anunciat tres mesures complementàries per garantir que el turisme valencià siga sinònim d’excel·lència i qualitat:
- Mesa de Conectivitat Turística de la Comunitat Valenciana: un foro liderat per la Conselleria de Turisme per obrir noves vies d’arribada al territori, potenciant els tres aeroports i amb especial atenció a mercats estratègics com els Estats Units i Àsia.
- Pla Especial de Millora i Modernització de Platges: inclourà millores en accessos, mobiliari, senyalització, sostenibilitat ambiental i qualitat dels serveis, per tal que la costa, principal atractiu del territori, reflecteixi l’excel·lència mediterrània. Llorca ha reclamat també la implicació del Govern d’Espanya en les obres pendents de regeneració i ha destacat la nova Llei de Costes Valenciana per protegir nuclis costaners tradicionals.
- Programa de Màrqueting Turístic per a Municipis de l’Interior: orientat a promocionar turísticament pobles i comarques de l’interior, que combinen muntanya, natura, cultura i patrimoni, amb l’objectiu de generar oportunitats econòmiques i fixar població.
Amb esta inversió i iniciatives, la Generalitat reforça la seua aposta per posicionar la Comunitat Valenciana com una destinació turística de referència mundial, combinant plaer mediterrani, patrimoni cultural i desenvolupament territorial equilibrat.