L’Alcúdia impulsa la reparació integral de l’enllumenat públic després de la DANA

El projecte, amb 2,51 milions d’euros, permetrà restituir un servei essencial en dotze mesos
Una auditoria tècnica prèvia definirà les actuacions per a garantir seguretat i eficiència
L’Alcúdia ha posat en marxa un projecte de reparació integral de la xarxa d’enllumenat públic amb l’objectiu de recuperar un servei essencial després dels danys provocats per la DANA que va afectar la província de València. L’actuació es desenvolupa mitjançant un encàrrec d’emergència gestionat per TragsaTec, orientat a “recuperar la funcionalitat i seguretat de la infraestructura elèctrica municipal”.
El projecte inclou una auditoria tècnica prèvia per a determinar l’abast real dels danys, així com la redacció de la memòria valorada, el projecte d’execució i la direcció facultativa de les obres, incloent-hi la coordinació de seguretat i salut. Este plantejament permetrà definir amb precisió les actuacions necessàries i garantir la seua execució conforme a la normativa vigent.
Les obres compten amb un pressupost estimat de 2,51 milions d’euros i un termini d’execució aproximat de dotze mesos, atesa l’extensió de la xarxa i la dispersió de les afeccions detectades en diferents punts del terme municipal. L’objectiu és recuperar els nivells d’il·luminació previs, millorar la fiabilitat del sistema i reforçar la seua resiliència davant futurs episodis meteorològics adversos.
Per al desenvolupament de l’assistència tècnica integral, la intervenció compta amb la participació de MasQueIngenieros (MQI). Segons explica Vincens Pastor, director del projecte, “l’actuació permetrà reparar els danys causats per la DANA i, al mateix temps, ordenar i actualitzar la xarxa d’enllumenat, millorant les condicions de seguretat, eficiència i manteniment del sistema”.
Pastor subratlla que l’auditoria inicial és fonamental per a prioritzar les intervencions més urgents, ajustar les solucions tècniques a la realitat de la xarxa i garantir una adequada justificació tècnica i econòmica de les actuacions.
Amb este projecte, L’Alcúdia avança en la recuperació d’una infraestructura clau per a la seguretat viària i urbana, fent un pas més en la normalització dels serveis municipals després de la DANA.