València decreta dol oficial per la defunció de l’alcalde pedani José Manuel Gimeno

Dol oficial i reconeixement institucional
Trajectòria i condol de l’Ajuntament
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha signat el decret de dol oficial per la mort de José Manuel Gimeno Rodrigo, alcalde pedani de Cases de Bàrcena, Mauella, Tauladella, Rafalell i Vistabella, qui ha mort mentre exercia el càrrec.
Gimeno es converteix en el primer alcalde pedani de València que mor en actiu, després de més de 20 anys de servei dedicats a les pedanies.
L’Ajuntament ha destacat el seu compromís, proximitat i dedicació al territori, traslladant el condol a familiars i amics.