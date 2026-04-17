València adjudicarà la rehabilitació i gestió del complex esportiu d’Abastos amb una inversió de 8 milions

L’Ajuntament de València culmina la rehabilitació del complex d’Abastos i prepara una nova etapa amb la millora de les seues instal·lacions esportives.
L’alcaldessa, María José Catalá, ha anunciat que la Junta de Govern aprovarà la concessió del servici, que inclourà una inversió de 8 milions d’euros per a reformar i equipar el complex.
Les obres de rehabilitació de l’edifici, amb un pressupost de 1,5 milions d’euros, es troben ja al 80% i està previst que finalitzen a principis de juliol.
La intervenció ha permés actuar en façanes, cobertes, paviments i elements estructurals, així com solucionar problemes d’humitats, deteriorament i falta de manteniment.
El projecte també contempla la modernització completa de les instal·lacions esportives a través d’una concessió a llarg termini, sense cost directe per a l’Ajuntament.
El complex d’Abastos, situat en el barri d’Arrancapins, és un edifici catalogat com a Bé de Rellevància Local i un dels exemples més destacats de l’arquitectura racionalista a la ciutat.
València recupera així un espai emblemàtic i reforça la seua aposta per unes instal·lacions esportives modernes i de qualitat.