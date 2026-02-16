Sueca nomena Fill Predilecte a títol pòstum l’artista faller Pasqual Carrasquer

Sueca ha nomenat Fill Predilecte de la ciutat, a títol pòstum, l’artista faller Pasqual Carrasquer Blasco, en un emotiu acte celebrat al saló de plens i que s’ha fet coincidir amb la tradicional Crida.
El reconeixement s’ha pogut seguir en directe des de la plaça de l’Ajuntament, on el col·lectiu faller s’ha congregat per a viure este homenatge a una de les figures més destacades del món faller suecà, coincidint a més amb el centenari del seu naixement.
L’alcalde, Julián Sáez, ha destacat la seua trajectòria com a artista i el seu orgull de ser suecà, mentre que des de la Regidoria de Falles s’ha posat en valor la seua tasca com a “mestre de mestres” i referent per a diverses generacions.
El títol ha sigut arreplegat pel seu fillol, José Pascual Roda, qui ha dedicat unes paraules molt emotives recordant el seu llegat i la seua estima pel poble.
Després de l’acte institucional, les falleres majors de Sueca han pronunciat des del balcó de l’Ajuntament la tradicional Crida que dona inici oficial a les Falles 2026, en una plaça plena de públic.
Una mascletà ha posat el punt final a un matí intens, festiu i carregat d’emoció a la capital de la Ribera Baixa.