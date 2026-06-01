València i la Generalitat col·laboren per a reforçar la professió de guia oficial de turisme i previndre l’intrusisme

L’acord dona resposta a una reivindicació històrica dels guies oficials de turisme
El protocol preveu actuacions conjuntes per a combatre l’intrusisme i garantir la qualitat del servei
L’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana han aprovat un protocol de col·laboració per a reforçar la professió de guia oficial de turisme i desenvolupar actuacions contra l’intrusisme en el sector. L’acord respon a una reivindicació històrica d’estos professionals i té com a objectiu garantir la qualitat de les visites guiades, protegir els drets dels guies acreditats i preservar la imatge de València com a destinació turística d’excel·lència.
Des de la Delegació de Turisme se subratlla que la professió de guia oficial exercix un paper fonamental en el model turístic sostenible de la ciutat, ja que contribuïx a transmetre els valors patrimonials, culturals i socials de València. La seua labor permet que les persones visitants gaudisquen d’una experiència de qualitat basada en el respecte a l’entorn i a la identitat local.
En els últims anys s’ha detectat un augment de l’intrusisme professional, provocat per persones que oferixen servicis de guia sense disposar de la formació ni de l’acreditació exigides per la normativa vigent.
La regidora de Turisme, Innovació, Tecnologia, Agenda Digital i Captació d’Inversions, Paula Llobet, ha afirmat que “València vol oferir un turisme de qualitat, la qual cosa fa necessari posar en valor els professionals del sector, especialment els guies de turisme com a ambaixadors de la nostra ciutat”
Així mateix, ha advertit que l’intrusisme perjudica greument els professionals que complixen amb la legalitat i pot afectar la imatge de València com a destinació turística de referència.
El protocol s’emmarca en la Llei 15/2018, de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana, que establix mecanismes de coordinació i cooperació entre administracions públiques en matèria d’inspecció turística.
En virtut d’este acord, l’Ajuntament de València realitzarà tasques de suport a la inspecció turística amb l’objectiu de contribuir a la qualitat del producte turístic de la ciutat i protegir tant els professionals del sector com les persones usuàries dels servicis turístics.
Les actuacions de cooperació es definiran anualment mitjançant un cronograma específic consensuat entre les parts i quedaran reflectides en el Pla d’Inspecció de cada exercici.