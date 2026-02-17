Albalat incorpora una baldejadora per a reforçar la neteja viària

L’Ajuntament d’Albalat de la Ribera ha incorporat una nova màquina baldejadora per a reforçar el servei de neteja viària del municipi.
El vehicle ha sigut cedit per Cullera, dins d’un procés de renovació integral del seu parc de maquinària.
En total, s’han donat quatre vehicles a diferents municipis de la Ribera Baixa: Albalat de la Ribera, Fortaleny, Llaurí i Polinyà de Xúquer.
Amb esta incorporació, el consistori millorarà les tasques de baldeig i manteniment dels carrers, reforçant el servei que es presta a la ciutadania.
Des de l’Ajuntament han agraït públicament el gest i han destacat la importància de la col·laboració entre administracions per a continuar avançant i oferint millors serveis públics.
Una mostra de cooperació municipal que permet optimitzar recursos i millorar la qualitat de vida als pobles de la comarca.