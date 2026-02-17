Alfafar reforça l’atenció a les famílies amb una col·laboració amb ACULCO

Alfafar i ACULCO uneixen forces per a millorar l’atenció a les famílies
Una col·laboració integral per reforçar el benestar i la resiliència local
L’Ajuntament d’Alfafar treballa en una nova línia de col·laboració amb l’ONG ACULCO per a sumar esforços en l’atenció integral a les famílies del municipi, especialment a aquelles afectades per la DANA.
L’entitat desenvolupa una intervenció que abasta àmbits socials, psicològics, sanitaris, laborals i jurídics, amb accions com l’acompanyament a persones majors o dependents, el suport a persones desocupades o amb treball precari i la gestió de tràmits legals i administratius.
També inclou intervenció fisioterapèutica i la promoció d’iniciatives comunitàries, culturals i veïnals.
Des del consistori s’aposta per reforçar este treball conjunt amb l’objectiu de millorar el benestar, l’autonomia i la resiliència de les famílies d’Alfafar.
Una col·laboració que pretén avançar de manera coordinada per donar una resposta més completa a les necessitats socials del municipi.