La Generalitat Valenciana presenta el projecte experimental ‘5G Emergències’ per a millorar la gestió de catàstrofes

Quatre proves pilot en entorns urbans, industrials i rurals
Més de 4 milions d’euros de finançament europeu Next Generation
La Generalitat ha presentat el projecte experimental ‘5G Emergències’, una iniciativa destinada a provar i validar sobre el terreny l’ús de les xarxes mòbils 5G com a suport en la gestió de les emergències a la Comunitat Valenciana.
El projecte, impulsat conjuntament per les conselleries d’Economia, Hisenda i Administració Pública i d’Emergències i Interior, ha sigut presentat pels consellers José Antonio Rovira i Juan Carlos Valderrama. Compta amb un finançament de 4.069.270 euros procedents dels fons europeus Next Generation EU, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
La coordinació tècnica recau en Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació (ISTEC), a partir de la proposta de l’Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE).
Els responsables han destacat que es tracta d’un projecte experimental que no substitueix l’actual xarxa d’emergències basada en tecnologia TETRA (xarxa COMDES), sinó que pretén avaluar el potencial del 5G com a recurs complementari per a millorar la coordinació i la transmissió de dades en temps real.
En el marc del projecte es desenvoluparan quatre proves pilot en tres entorns diferents:
- En València, coincidint amb la Crida (22 de febrer) i amb un partit de futbol (22 d’abril), per a analitzar el comportament de les comunicacions en actes multitudinaris i garantir la prioritat dels serveis d’emergència.
- En una zona industrial d’Almussafes, amb un simulacre d’accident químic per a comprovar la continuïtat de les comunicacions en zones de baixa cobertura i l’ús de vídeo i control remot.
- En l’entorn rural del pantà de Benagéber, amb un supòsit d’incendi forestal i accident aeri, on s’avaluarà el desplegament en zones sense cobertura mòbil i l’ús combinat de 5G i satèl·lit, així com la transmissió de dades des de drons aeris i subaquàtics.
Des de la Generalitat assenyalen que esta iniciativa suposa un pas endavant en la modernització tecnològica dels serveis d’emergències, amb l’objectiu de reforçar la capacitat de resposta, la coordinació i la seguretat en situacions crítiques, millorant així la protecció de la ciutadania.