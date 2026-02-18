Algemesí formarà la ciutadania amb tallers de primers auxilis durant la Fira d’Oportunitats

Tallers gratuïts per a adults i xiquets amb finalitat preventiva i formativa
Aprendre a actuar amb seguretat davant situacions d’emergència
L’Ajuntament d’Algemesí ha incorporat a la programació de la Fira d’Oportunitats 2026 tres tallers gratuïts de primers auxilis dirigits a adults i xiquets, amb l’objectiu de dotar la població de coneixements bàsics i reforçar la capacitat de resposta davant possibles situacions de risc.
El primer taller tindrà lloc el dissabte, 21 de febrer, a les 11.00 h, i tractarà tècniques davant casos d’ennuegament en bebés, especialment adreçat a mares i pares. El mateix dissabte, a les 17.30 h, se celebrarà una sessió per a persones adultes amb instruccions sobre maniobra de Heimlich i primers auxilis bàsics.
Finalment, el diumenge, 22 de febrer, a les 11.30 h, es realitzarà un taller destinat a xiquets i xiquetes majors de cinc anys, que hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta i aprendran les pautes bàsiques de la conducta PAS: protegir, avisar i socórrer.
La regidora de Salut, Carmina Borrás, ha destacat que estos tallers “responen a la voluntat de formar la població perquè sàpia com actuar davant situacions de risc quotidià. Saber aplicar una maniobra a temps pot marcar la diferència”. Per la seua banda, l’alcalde, José Javier Sanchis, ha assenyalat que incorporar estos tallers a la Fira “demostra que volem generar espais útils per a la ciutadania i que formar menuts i adults en primers auxilis és també una inversió en seguretat”.
Les formacions no requereixen inscripció prèvia i estaran a càrrec de l’Associació Sanitària Valenciana, que tindrà un estand informatiu durant tot el cap de setmana. L’Ajuntament agraïx la col·laboració desinteressada de l’entitat en la iniciativa.