El Centre Cultural Cristóbal Soler d’Alcàsser vibra amb el concert “Daydreaming”

El Centre Cultural Cristóbal Soler d’Alcàsser es va omplir de música i emoció amb el concert “Daydreaming”
Una proposta que va portar el públic a recórrer diferents paisatges sonors de la música internacional
L’actuació va estar a càrrec de l’Odin Quartet, que va oferir una visió innovadora de la música clàssica, amb una interpretació elegant i plena de matisos.
El concert va comptar també amb la participació de la clarinetista Kaye Royer i del compositor Ronald Royer, que van completar una experiència musical d’alt nivell artístic.
El públic assistent va respondre amb una gran acollida en una vesprada marcada per la qualitat interpretativa i la sensibilitat musical.
Una cita cultural que consolida l’aposta d’Alcàsser per una programació musical variada i de qualitat.