El Consorci de la Ribera impulsa formació municipal en protecció animal

El Consorci de la Ribera, junt amb la Mancomunitat de la Ribera Alta, la Mancomunitat de la Ribera Baixa i la Mancomunitat de la Safor, va organitzar un curs de formació dirigit a responsables municipals i personal tècnic en matèria de protecció animal.
La iniciativa es va adreçar a alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, personal tècnic i agents de policia local dels municipis adherits al servei del Centre d’Acollida d’Animals gestionat pel Consorci.
El curs, de dos dies de duració, va ser impartit per la Coordinadora Animalista de la Comunitat Valenciana i inaugurat pel president del Consorci, Toni Barea. També hi va assistir la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler.
Les sessions van abordar qüestions jurídiques, gestió d’animals de companyia, colònies felines, competències municipals i actuació davant el maltractament, amb la participació d’especialistes en dret animal.
Actualment, 65 municipis de les tres comarques estan adscrits al servei del Centre d’Acollida d’Animals, amb instal·lacions a Tavernes de la Valldigna i amb la previsió d’obrir un segon centre a l’Alcúdia.
Una acció formativa que reforça el compromís institucional amb el benestar animal i l’aplicació de la normativa vigent als municipis de la Ribera i la Safor.