Gran participació en el taller d’alimentació saludable al Centre de Convivència de Picassent

El Centre de Convivència ha acollit un taller d’alimentació saludable centrat en consells pràctics per millorar els hàbits nutricionals durant l’hivern.
La sessió ha oferit orientació per planificar menús equilibrats, fomentant una alimentació variada i adequada a les necessitats de cada etapa de la vida.
El taller, organitzat per la Regidoria de Majors, ha comptat amb una nombrosa assistència de públic, que ha participat activament al llarg de la jornada. A més, les persones assistents han pogut gaudir d’una degustació saludable vinculada als continguts explicats, posant en pràctica algunes de les recomanacions tractades.
Una iniciativa participativa que reforça la importància de cuidar l’alimentació com a pilar fonamental de la salut i la qualitat de vida.