José F. Cabanes mostra l’impacte de la DANA a una delegació europea de governs intermedis

El president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José Francisco Cabanes, ha mostrat sobre el terreny l’impacte de la DANA a una delegació formada per representants de 12 governs intermedis europeus integrats en el consorci Partenalia.
La visita, organitzada per la Mancomunitat, ha permés a la delegació recórrer diversos municipis de la comarca per conéixer l’estat de la reconstrucció i les actuacions impulsades després del temporal.
El grup ha visitat Picanya, Sedaví i Llocnou de la Corona, i ha mantingut una trobada amb representants dels Comités Locals de Reconstrucció (CLER) per escoltar de primera mà les seues demandes i propostes.
Cabanes ha destacat que: “Partenalia ha de ser un fòrum de resiliència i d’intercanvi de bones pràctiques per a frenar el canvi climàtic, i un espai de ciència enfront de faules i negacionismes”.
Una visita que reforça la cooperació europea i la posada en comú d’estratègies per afrontar els reptes climàtics i la reconstrucció del territori.