La Fira de la Tomaca del Perelló celebra en juny la seua XIII edició consolidant tradició i gastronomia

El Perelló es prepara per a un cap de setmana dedicat al producte estrela
Millores en el recinte i inscripcions obertes per als expositors
El municipi d’El Perelló acollirà els dies 5, 6 i 7 de juny la XIII Fira de la Tomaca, una cita ja consolidada dins del calendari agroalimentari valencià. L’esdeveniment reunirà productors, professionals del sector i públic general al voltant d’un dels productes més emblemàtics de la localitat: el tomàquet.
La fira reforça enguany la seua aposta per la qualitat, la gastronomia i l’experiència del visitant, amb l’objectiu de continuar creixent com a esdeveniment de referència que combina tradició, innovació i promoció del producte local.
Les persones interessades a participar com a expositores podran inscriure’s del 2 de març al 20 d’abril a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, tràmit que serà obligatori per a tots els negocis. L’organització preveu una participació similar a la de l’any passat, mantenint els pressupostos, però amb la voluntat d’ampliar el perfil dels participants amb propostes vinculades al món de l’agricultura i la cuina, com ara maquinària especialitzada, menatge o solucions culinàries innovadores.
Entre les principals novetats destaquen les millores en els serveis del recinte, amb més mobiliari, noves zones d’ombra i un reforç significatiu de la il·luminació, mesures pensades per a millorar la comoditat del públic i les condicions de treball dels expositors.
La programació continuarà oferint activitats per a tots els públics, amb l’Espai Gastronòmic del Tomàquet com a eix central. Este espai acollirà presentacions de producte, showcookings, demostracions culinàries i programes especialitzats en directe, consolidant-se com a punt de trobada entre productors, xefs i visitants.
Amb totes estes millores, la Fira del Tomàquet reafirma la seua vocació de posar en valor el producte local, dinamitzar el territori i impulsar la cultura agroalimentària, convidant veïns, visitants i professionals a reservar les dates i gaudir d’un cap de setmana dedicat al tomàquet.