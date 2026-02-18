La Generalitat aprovarà una ajuda directa de 80.000 euros per a familiars de víctimes de la DANA

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat que el Consell aprovarà una ajuda directa de 80.000 euros per als familiars de les víctimes mortals de la DANA d’octubre de 2024.
L’anunci s’ha produït durant la sessió de control a Les Corts Valencianes, on el cap del Consell ha qualificat la mesura com “un pas més per a pal·liar els danys d’una catàstrofe sense precedents”.
Durant la seua intervenció, el president també ha fet balanç dels primers 80 dies de govern, destacant la baixada d’impostos per a rendes baixes i mitjanes, el nou decret d’atenció primària, el pla estratègic contra el càncer i el desplegament del Pla VIVE amb 4.800 habitatges socials en marxa.
En matèria d’habitatge públic, ha defensat l’actuació del Consell en el cas de la promoció de Les Naus i ha anunciat el reforç dels controls en l’adjudicació de vivendes de protecció pública.
El president ha defensat el diàleg institucional i ha reiterat la voluntat del Consell de centrar l’acció de govern en mesures econòmiques, socials i sanitàries orientades a donar estabilitat i resposta als reptes actuals de la Comunitat Valenciana.