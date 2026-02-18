Més de 6.000 agents vetlaran per la seguretat de València durant les Falles.

Més de 6.000 agents, entre Policia Local, Policia Nacional i Guàrdia Civil, integraran el dispositiu especial de seguretat de València durant les Falles.
Del total, 3.899 efectius corresponen a la Policia Local, un increment del 32,3% respecte a 2023.
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha presidit la Junta Local de Seguretat, amb la participació de la delegada del Govern, Pilar Bernabé, i del conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, així com responsables dels diferents cossos de seguretat i emergències.
Pel que fa als actes multitudinaris com la mascletà o la Cremà:
S’ampliaran les vies d’evacuació del carrer de Sant Pau fins a l’Institut Lluís Vives i es crearà una nova via al carrer de Sant Ferran.
S’incrementarà l’espai policial a l’Estació del Nord.
S’han actualitzat els protocols d’emergència.
A més, s’ha reforçat el protocol de protecció d’espais patrimonials, incorporant l’Església de Sant Nicolau i la part davantera de les Torres de Quart al dispositiu especial.
L’Ajuntament també intensificarà el control de la pirotècnia il·legal de gran potència, amb controls aleatoris de vehicles, vigilància d’accessos a la ciutat i seguiment de xarxes socials.
Finalment, l’alcaldessa ha destacat la col·laboració municipal en la prova tecnològica 5G que la Generalitat implementarà durant la Crida.
Un dispositiu reforçat per garantir unes Falles segures en els principals actes multitudinaris de la ciutat.