Administracions central, autonòmica i local constituïxen la Comissió Mixta per a la reconstrucció de la DANA

Representants del Govern d’Espanya, de la Generalitat Valenciana i d’administracions locals han participat en la sessió constitutiva de la Comissió Mixta per a la reconstrucció i recuperació després dels danys ocasionats per la DANA.
La trobada ha servit per establir les línies de coordinació entre institucions i avançar en la definició d’un full de ruta conjunt per a la reconstrucció dels municipis afectats.
Durant la reunió s’ha acordat la creació de diferents grups de treball específics centrats en àmbits clau com infraestructures hidràuliques, emergències, salut mental i protecció d’espais naturals, amb l’objectiu d’accelerar actuacions prioritàries.
Les diferents administracions han coincidit en la necessitat d’agilitzar els procediments, millorar la coordinació tècnica i garantir que els recursos destinats a la recuperació arriben amb eficàcia als municipis afectats.
La Comissió Mixta té previst reunir-se de manera periòdica per fer seguiment de les actuacions i reforçar la cooperació institucional en esta fase de reconstrucció.
La constitució d’este òrgan marca un nou pas en la coordinació entre administracions per afrontar la reconstrucció i millorar la capacitat de resposta davant futurs episodis extrems.