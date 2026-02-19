Avivem els fogons i la tradició de la nostra cuina: arròs al forn i natilles amb reganya

Receptes clàssiques per gaudir de la cuina tradicional valenciana
Un viatge gastronòmic que combina sabor i tradició a cada plat
La tradició gastronòmica valenciana es posa a taula amb plats emblemàtics com l’arròs al forn, un clàssic que combina arròs, carn, verdures i fesols en una recepta que s’ha transmès de generació en generació.
Per postres, les natilles amb reganya aporten un toc dolç i casolà, ideal per tancar el menú amb sabor i senzillesa. Aquestes preparacions no només ofereixen un plaer gastronòmic, sinó que també són un homenatge a la cultura i als sabors tradicionals de la regió.
Gaudir d’aquestes receptes és una manera de reivindicar la cuina local, mantenint vives les arrels culinàries i fomentant l’apreciació pels productes i sabors autòctons.