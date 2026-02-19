José F. Cabanes rep la medalla de la ciutat de Nerneuil com a mostra de suport després de la DANA

El president de la Mancomunitat de l’Horta Sud és reconegut durant la visita a Normandia dins del projecte europeu Resist.
L’acte reforça els vincles europeus i l’intercanvi de bones pràctiques en prevenció de catàstrofes i resiliència climàtica.
El president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José Francisco Cabanes, ha rebut la medalla de la ciutat de Verneuil d’Avre et d’Iton, a Normandia, de mans del seu alcalde, Yves-Marie Rivemal, i de l’alcalde delegat de Transició Energètica, Frederic Rey, com a gest de suport després de la DANA.
El lliurament s’ha produït durant la visita d’una delegació de la Mancomunitat a diferents punts de les regions franceses d’Île-de-France i Normandia, amb l’objectiu d’intercanviar experiències en prevenció de catàstrofes i resiliència climàtica dins del projecte europeu Resist.
La delegació ha estat acompanyada per representants de les empreses Connect Clean (Espanya) i Avre Expertise (França), sòcies en el projecte Resist, finançat per la Unió Europea en el marc de la iniciativa Erasmus K-210.
La zona de Pays d’Avre et d’Iton, on s’ubica Verneuil, va patir importants inundacions anys enrere, fet que va impulsar un canvi en la gestió del riu Iton amb la creació d’una empresa mixta. Durant la visita, els seus responsables van explicar el procés dut a terme, així com el pla d’acció climàtica desenvolupat a la comarca.
Un reconeixement que reforça els vincles europeus i l’intercanvi de bones pràctiques per afrontar els reptes derivats del canvi climàtic.