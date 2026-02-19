Millora de diverses pistes forestals a Llombai per reforçar la seguretat i la prevenció d’incendis

La Conselleria ha dut a terme treballs de reparació i millora en diverses pistes forestals del terme municipal amb l’objectiu de reforçar l’accessibilitat i la seguretat en l’entorn natural.


Les actuacions s’han centrat en la Pista del Castellar, la Pista del Camí València, la Pista de la Canyada i la Pista del Barranc de Manuela.

Estos treballs permeten millorar el trànsit de vehicles autoritzats i equips d’emergència, així com facilitar les tasques de vigilància i prevenció d’incendis forestals.

Una intervenció necessària per garantir la conservació i protecció del medi natural i millorar la resposta davant possibles emergències.

