Torrent recupera la passarel·la ciclopedestre del Mas del Jutge després de la DANA

Torrent ha recuperat una de les seues connexions estratègiques amb la posada en servei de la nova passarel·la ciclopedestre del Mas del Jutge
Reconstruïda per la Generalitat Valenciana després dels danys ocasionats per la DANA d’octubre de 2024.
El comissionat per a la Recuperació de la Generalitat i l’alcaldessa de Torrent han visitat la infraestructura, que torna a connectar el nucli urbà amb el polígon industrial, un enllaç clau per a treballadors, empreses i veïnat.
La nova passarel·la millora l’anterior en altura, amplària i resistència. Té més de 64 metres de longitud, quatre metres d’ample i s’ha elevat per adaptar-se millor al barranc de l’Horteta, incorporant fonamentació profunda i protecció del llit per a reforçar la seguretat davant futurs episodis de pluges intenses.
L’actuació forma part del pla autonòmic de reconstrucció d’infraestructures municipals afectades per la DANA, amb una inversió global superior als cinc milions d’euros en diverses intervencions a Torrent i altres municipis.
Des de la Generalitat s’ha destacat que la nova passarel·la no sols restitueix el que es va perdre, sinó que millora la infraestructura amb criteris de major resiliència i seguretat.
L’Ajuntament ha anunciat que en les pròximes setmanes es completaran els accessos i la senyalització de l’entorn.
Torrent fa un nou pas en la recuperació després de la DANA, restablint una infraestructura essencial per a la mobilitat i l’activitat econòmica de la ciutat.