Alzira aprova la nova ordenança de neteja i tancament de solars

L’Ajuntament d’Alzira ha aprovat i publicat al Butlletí Oficial de la Província la nova ordenança reguladora de la neteja i el tancament de terrenys urbans no edificats, que ja ha entrat en vigor.
La normativa té com a objectiu garantir que els solars es mantinguen en condicions adequades de seguretat, salubritat i imatge urbana, protegint la salut de la ciutadania i millorant l’entorn dels barris.
Entre les principals obligacions dels propietaris es troben la neteja periòdica del solar, el tancament adequat de la parcel·la, el control d’aigua embassada, la retirada d’enderrocs i residus, així com la desinsectació i desratització si és necessari. També s’estableix que la mala herba i les canyes no podran superar els 40 centímetres d’altura.
La neteja s’haurà de realitzar almenys una vegada a l’any, entre l’1 de febrer i el 31 de maig, i posteriorment es duran a terme inspeccions periòdiques.
L’incompliment de l’ordenança pot comportar sancions de fins a 3.000 euros, a més de l’execució subsidiària per part del consistori, amb càrrec al propietari.