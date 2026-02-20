Els municipis valencians condemnen els últims assassinats masclistes a Benicàssim i Xilxes

La corporació municipal de València ha expressat el rebuig davant l’assassinat d’una mare i la seua filla de 12 anys a mans de l’exparella i pare de la menor a Xilxes.
L’alcaldessa, María José Catalá, acompanyada per representants de tots els grups polítics municipals, ha presidit una concentració silenciosa davant l’Ajuntament en homenatge a les víctimes i en rebuig a la violència de gènere.
La corporació subratlla la condemna davant els casos de violència contra les dones, que només aquest any han deixat 9 assassinades a Espanya, tres a la Comunitat Valenciana.
Diverses poblacions s’han adherit a la convocatòria de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies d’un minut de silenci per homenatjar les últimes víctimes. A Alzira, també han recordat l’infermera assassinada a Benicàssim el 16 de febrer a mans de la seua exparella.
Els ajuntaments recorden els recursos disponibles per atendre i protegir les víctimes de violència de gènere, com l’Espai Dona i Igualtat a València i els telèfons d’emergència 112 i 016, gratuït i confidencial.