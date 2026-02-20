L’Ajuntament d’Alzira reforça la seguretat digital amb una sessió de ciberseguretat per a funcionaris

L’Ajuntament d’Alzira ha impartit una sessió de ciberseguretat en dispositius mòbils dirigida a funcionaris i representants públics del consistori.
L’objectiu de la jornada ha sigut donar a conéixer bones pràctiques en matèria de seguretat mòbil, protecció de dades i prevenció d’amenaces, davant l’augment dels riscos digitals.
El telèfon mòbil s’ha convertit en una eina essencial en la gestió pública diària, però també en un objectiu prioritari per als ciberatacs, fet que obliga a extremar les mesures de protecció.
La iniciativa forma part de l’estratègia municipal per reforçar la seguretat digital i garantir una administració més preparada i resilient.
Amb accions formatives com esta, l’Ajuntament d’Alzira aposta per consolidar una cultura de seguretat digital entre el personal públic.
Alzira continua avançant cap a una administració més segura, eficient i adaptada als nous reptes tecnològics.