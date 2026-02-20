Pérez Llorca reivindica la inversió de la Generalitat a Alacant per “revertir un abandonament injustificable”

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat l’aposta inversora del Consell a la província d’Alacant per revertir, segons ha dit, “un abandonament inversor injustificable”.
Durant la Gala dels Premis ‘Importantes’ del diari Información, el cap del Consell ha posat en valor quasi 388 milions d’euros en execució a la província, una xifra que ascendirà a prop de 2.200 milions d’euros quan es completen totes les anualitats previstes.
Entre els projectes destacats ha mencionat l’Estació Intermodal d’Alacant, el posttransvasament Xúquer-Vinalopó, així com la construcció o renovació de centres educatius i sanitaris en diferents municipis.
El president també ha reclamat major inversió estatal en infraestructures estratègiques com l’aeroport Alacant-Elx Miguel Hernández i les connexions ferroviàries.
Pérez Llorca ha traslladat també la seua felicitació als guardonats en la 41a edició dels Premis ‘Importantes’, que reconeixen trajectòries i iniciatives destacades en empresa, cultura, investigació i esport.
La Generalitat defensa així una estratègia d’inversions i projectes transformadors per reforçar el creixement econòmic i social de la província d’Alacant.