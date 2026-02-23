El restaurant Miguel i Juani de l’Alcúdia ha guanyat el primer premi del I Concurs Nacional d’Arròs del Senyoret celebrat a Cullera.
Més de 20 restaurants han participat en este certamen gastronòmic impulsat pel restaurant La Mar Salá, l’Associació d’Hostaleria de Cullera, Molino Roca i la guia Comer en Valencia, que ha reunit establiments de tot el país per elaborar una de les receptes més representatives de la gastronomia local.
El pòdium l’han completat Binhui i Juan XXIII.
Amb esta primera edició, Cullera busca consolidar-se al calendari gastronòmic nacional i reforçar la connexió de la ciutat amb els productes que formen part de la seua identitat.