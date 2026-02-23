La Fira Outlet de Meliana ompli la Plaça Nolla amb descomptes i activitats per a tota la família

Meliana ha omplit la Plaça Nolla amb la Fira Outlet, una jornada comercial amb els millors descomptes del comerç local i activitats per a totes les edats.
Des de les 11 del matí fins a les 8 de la vesprada, veïns i visitants han pogut gaudir d’una cita pensada per dinamitzar el municipi i donar suport als negocis de proximitat.
Durant el matí, la fira esportiva ha ofert propostes lúdiques per als més joves, mentre que a la vesprada el repartiment de xocolate calent i ensaïmades ha posat el punt dolç a la jornada, fins a esgotar existències.
La iniciativa ha consolidat esta cita com un esdeveniment clau per reforçar el teixit comercial i social de Meliana. La participació ha tornat a ser elevada, convertint la Fira Outlet en una jornada de convivència i suport al comerç de proximitat.
Meliana reafirma així la seua aposta per fer poble i impulsar la seua economia local.