Manises celebra la primera edició del Dia de la Policia Local

Manises va celebrar la primera edició del Dia de la Policia Local a la Casa de Cultura, una jornada per reconéixer públicament la dedicació, professionalitat i vocació de servei dels agents del municipi.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde, Javier Mansilla, el subdelegat del Govern a València, José Rodríguez Jurado, mandos de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, membres de la corporació municipal i representants de Protecció Civil.
Durant la cerimònia, es va guardar un minut de silenci en memòria de les víctimes de l’assassinat d’una dona i la seua filla menor a Xilxes. L’inspector cap de la Policia Local, Héctor Galvis, va destacar l’esforç i la coordinació del cos amb altres forces de seguretat i serveis d’emergència.
Un dels moments centrals va ser l’entrega de condecoracions amb distintiu blanc als agents que van intervenir durant la DANA del 29 d’octubre de 2024, així com a altres que van participar en situacions d’emergència, incloent-hi la Protecció Civil i persones amb actuacions destacades en el apagó nacional del 28 d’abril de 2025.
També es va reconéixer al ciutadà Manuel Martínez Pinilla per la seua ràpida actuació en un incendi a la ciutat i es va lliurar la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau a diversos agents pel seu servei en situacions de gran dificultat i en la DANA, incloent evacuacions amb helicòpter i auxili directe a la ciutadania.
El Dia de la Policia Local de Manises queda consolidat com una cita anual destinada a posar en valor l’esforç, la dedicació i el servei dels qui vetlen per la seguretat i la convivència de la ciutat.