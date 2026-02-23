Silla participa com a soci en el projecte europeu URBACT IV CityLake, una xarxa de ciutats que treballen en l’intercanvi de bones pràctiques per al desenvolupament urbà sostenible en entorns amb llac.
El primer encontre s’ha celebrat a Borgomanero, ciutat líder del projecte, on municipis d’Itàlia, Portugal, Grècia, Montenegro, Estònia, Ucraïna i Moldàvia han compartit experiències i establit línies de treball comunes.
L’alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, junt amb la regidora Ana Piera, han mantingut reunions institucionals amb representants de diverses ciutats europees i de la Regió del Piemont, formalitzant un conveni de col·laboració que reforça el compromís amb la sostenibilitat i el desenvolupament responsable.
Silla aporta a aquesta xarxa la seua experiència en la protecció de l’entorn del Parc Natural de l’Albufera, la gestió del filtre verd i del Port, així com les iniciatives de sensibilització ciutadana en matèria mediambiental.
Amb aquesta participació, Silla continua avançant, compartint coneixement i sumant esforços amb Europa per un futur més sostenible i integrat.