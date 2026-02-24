Almussafes aposta pel seu Mercat Municipal: oberta la licitació de llocs vacants del 2026

Almussafes continua apostant pel seu Mercat Municipal. Amb més de 70 anys d’història, este emblemàtic edifici s’ha convertit en punt neuràlgic del comerç local, en la mateixa plaça on als anys 20 i 30, i fins i tot en la postguerra, els xiquets i xiquetes passaven gran part del seu temps.
Així, amb l’objectiu de revitalitzar l’espai i acostar-lo al segle XXI, l’Ajuntament d’Almussafes ha dut a terme en l’últim any obres de millora de la infraestructura i una transformació de la marca.
De la mateixa manera, s’han digitalitzat els serveis i s’ha impulsat l’arribada, per primera vegada, d’un establiment hostaler, la cafeteria El Racó del Mercat.
Davant de la inquietud que pot sorgir entre els comerciants per la demora en aconseguir una vacant al mercat, des de la regidoria insisteixen en la necessitat de complir els terminis del procés de licitacions, que acaba d’obrir per al 2026.
Així mateix, el Mercat Municipal s’ha convertit en espai cultural a Almussafes, acollint no només activitats organitzades per l’Ajuntament sinó també per les diferents associacions locals.
Des de l’Ajuntament assenyalen que actuaran també en tots els carrers que envolten el mercat, eliminant barreres arquitectòniques per aconseguir un centre històric renovat.