Cullera posa fi al Cicle de Concerts d’Hivern amb l’estrena de “El mirall de la joventut”

Cullera posa fi al Cicle de Concerts d’Hivern amb l’últim concert protagonitzat per la SMI Santa Cecilia de Cullera.
La Banda Simfònica va interpretar, entre altres peces, l’estrena de “El mirall de la joventut” de Saúl Gómez, obra obligada del LXXVIII Certamen Nacional de Bandes de Música ‘Ciutat de Cullera’ 2026, posant fi a la temporada 2025-2026.
El públic va gaudir d’un recital de gran qualitat, gràcies també a la col·laboració de la Societat Ateneu Musical de Cullera, que va fer possible que l’Auditori acollira un concert amb talent local i música de primer nivell.
Amb aquesta actuació, Cullera va posar punt i final a la temporada musical d’hivern, consolidant l’Auditori com un espai de trobada i cultura al servei de la música i del talent local.