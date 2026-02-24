Generalitat Valenciana augmenta un 50% la dotació dels avals per a vivenda jove fins als 30 milions d’euros

La Generalitat ha incrementat en un 50% el pressupost del programa d’avals de l’Institut Valencià de Finances per facilitar als joves l’accés al crèdit per a l’adquisició de la seua primera vivenda.
Amb esta ampliació, la dotació total arriba als 30 milions d’euros, reforçant una línia que permet que el préstec hipotecari puga arribar fins al 100% del preu de l’immoble.
L’objectiu de la mesura és superar una de les principals barreres d’accés a la vivenda per als joves: la necessitat d’aportar estalvis previs per cobrir l’entrada que habitualment no financen les entitats bancàries.
El programa d’avals de l’IVF facilita així que més joves puguen accedir a la seua primera vivenda en millors condicions de finançament.
Amb esta ampliació, el Consell reforça les polítiques de suport a l’emancipació juvenil i a l’accés a l’habitatge.