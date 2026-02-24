Intervencions del Consorci de Bombers de València per vent: més de 1.000 serveis en dos mesos

Xifra excepcional que triplica la mitjana anual
Resposta reforçada davant una cadena de borrasques
El Consorci ha realitzat 1.110 intervencions per vent en menys de dos mesos, una xifra que pràcticament triplica la mitjana anual de 400 serveis. Segons el diputat i president del Consorci, Avelino Mascarell, la magnitud dels episodis ha requerit una resposta operativa excepcional.
Les incidències han estat provocades per una cadena de borrasques entre gener i febrer, amb huit fenòmens d’alt impacte segons dades de l’Agència Estatal de Meteorologia. En 26 dies, el 112 de la Comunitat Valenciana va registrar 2.500 avisos, dels quals més de mil van necessitar intervenció directa.
Els treballs s’han centrat en la retirada i assegurament d’elements amb risc de caiguda (arbres, cornises, cartells o plaques solars) per protegir la via pública. També s’han produït emergències per incendis de vegetació, afavorits per les condicions de vent.
El Consorci ha activat fins a 10 dies el procediment de reforç per alertes meteorològiques, amb fins a 65 efectius addicionals per jornada. Aquest mecanisme s’emmarca en la política de la Generalitat Valenciana per reforçar la capacitat de resposta davant fenòmens extrems i millorar la protecció ciutadana.
El Consorci ha subratllat que la intensitat dels episodis meteorològics està vinculada al context de canvi climàtic, i que la planificació preventiva resulta clau per reduir riscos i garantir la seguretat.