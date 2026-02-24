Juanfran Pérez Llorca destaca la coordinació públic-privada en el desenvolupament de la gigafactoria de PowerCo Spain a Sagunt

El president de la Generalitat Valenciana ha posat en valor la coordinació públic-privada per fer realitat projectes estratègics que generen riquesa i ocupació a la Comunitat Valenciana, durant la seua visita a les instal·lacions de PowerCo Spain a Sagunt.
El cap del Consell ha assenyalat que tant l’Àrea Logística de Sagunt com el polígon industrial Parc Sagunt II estan complint els terminis previstos i que més de la meitat del projecte de la gigafactoria ja està en marxa.
La futura planta de bateries generarà 3.000 llocs de treball directes i prop de 30.000 indirectes, consolidant la zona com un nou pol d’innovació, ocupació i formació vinculada a la mobilitat sostenible.
La Generalitat i Espais Econòmics estan invertint més de 600 milions d’euros en el desenvolupament de Parc Sagunt, amb actuacions com la plataforma intermodal, la nova depuradora, la urbanització industrial i el Battery Campus, destinat a formar talent especialitzat.
Amb aquesta iniciativa, la Comunitat Valenciana reforça la seua posició com a territori atractiu per a la inversió industrial i la creació d’ocupació de qualitat.