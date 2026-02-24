Juanfran Pérez Llorca es reuneix amb Indra Sistemas per abordar la col·laboració en intel·ligència artificial

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha mantingut una reunió de treball amb representants de la companyia tecnològica Indra, encapçalats pel director global d’Administracions Públiques del grup, Ángel Fernández.
Durant l’encontre s’han abordat diferents línies de col·laboració entre l’executiu valencià i la multinacional espanyola, especialment en relació amb l’ús de la plataforma d’intel·ligència artificial IndraMind aplicada a l’àmbit de l’administració pública.
La reunió s’emmarca en l’estratègia del Consell per impulsar la innovació tecnològica i la digitalització dels serveis públics.
