La consellera de Serveis Socials va visitar Carlet amb motiu del Dia de la Justícia Social

La consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, va visitar Carlet amb motiu del Dia de la Justícia Social.
L’alcaldessa, Laura Sáez, va rebre la representant autonòmica a l’Ajuntament, on es va celebrar una trobada amb persones beneficiàries de la Renda Valenciana d’Inclusió, una prestació de la Generalitat que combina suport econòmic i acompanyament professional per afavorir la inclusió social i laboral.
La consellera va signar el Llibre d’Or de la ciutat en la seua primera visita oficial al municipi i va visitar el centre de Serveis Socials, destacant la importància de reforçar les polítiques d’inclusió i l’atenció directa a la ciutadania.
Carlet va reafirmar el seu compromís amb la justícia social i el treball coordinat amb la Generalitat en matèria de serveis socials.